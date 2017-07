Anime

Au cours de ce mois, je vous ai parlé de Gonzo animation car le studio était un peu beaucoup tombé dans l'oubli, maintenant, je vais vous parler d'un autre de mes studio fétiche, un studio habitué a se faire cracher dessus par une bonne partie du public actuel qui semble ignorer son passif et même une bonne partie de leur production.Ce studio c'est le. Créé en 1974 par des animateurs de la Sunrise deçu de ne pas vite se retrouver a faire de l'animation, pendant près d'une décennie, le studio s'est contenté de faire de la sous traitance.Mais en 1984, tout a changé pour ce jeune Studio. Chargé de la soustraitance d'un partie de la sériedepuis 1981, les dirigeants apprennent que le réalisateur de la sérieveut réaliser un film avec son ami, mais lepour lequel il travail ne veut pas le financer vu les mauvais retour du film" qui en étant trop du Oshii et pas assez du Lamu a même déplut à l'auteur du manga.Les dirigeants du studio voit à ce moment une opportunité et feront ce pour quoi il deviendront spécialiste, ils vont débaucher des jeunes talents frustrés chez la concurrence.Ils proposent à Oshii de financer son projet de film tout en lui laissant une liberté créative presque complète.Oshii accepte, quitte le studio Pierrot pour Deen, et réalise le filmLe film est un échec commercial et comme Beautiful Dreamer, il faudra attendre presque 10 ans pour que les critiques y voient un chef d'oeuvre.Mais Deen ne laisse pas tomber Oshii pour autant, car si le film a été un échec, le départ du réalisateur du studio Pierrot a aussi convaincu Kitty Films qui financait Lamu que Deen serait plus à même de réaliser la série.Et ça ne rate pas, sous la direction du studio Deen, la série fait un vrai bond technique, étant juste derrière les série de TMS et de la Sunrise la série la plus abouti de son temps.est tellement contente de leur travail qu'elle insiste pour que le studio ait l'exclusivité de ses adaptations(ce qui n'est pas rien quand on connait sa popularité à l'époque)Inconnu en 1983, 3 ans plus tard, le studio est la référence de son époque. Et plus surprenant encore, le studio profitera de l'exode de staff le plus massif de l'histoire de l'animation jap.Entre 1984 et 1988, c'est la quasi intégralité des membres du studio Pierrot qui rejoindront Deen, forçant d'ailleurs le studio Pierrot a intégralement changer son staff et son style pour les décennies suivantes.D'ailleurs, cela fait aussi qu'il est très difficile de différencier une série de Deen et une de Pierrot à cette époque.C'est particulièrement le cas entreettant la mise en scène et le design sont similairessera d'ailleurs aussi l'occasion pour le studio Deen de reveler un autre grand talent qui sera un de leur plus proche collaborateur, le compositeurJusqu'à la fin des année 80, Deen enchaine les réussites, le studio produit peu(une série TV et une série d'OAV en même temps) mais la qualité est toujours au rendez vous.L'année 1989 sera d'ailleurs une année majeur avec l'adaptation de Ranma(qui se paye le luxe d'avoir une qualité d'animation que shonen d'action n'arriveront a égaler que dans la seconde moitié 2000).Ranma sera l'occasion pour un certain nombre d'animateur cultes de faire leur premiers pas dans l'animation.et surtout les OAV Patlabor(que Deen produit tout en laissant la propriété de la licence à Oshii) qui sera un des plus gros projet de Oshii.Cette période faste durement jusqu'en 1991, A cette periode Mamoru Oshii et le studio produisent film Patlabor, Voulant aider un petit studio d'animation dans lequel ils ont confiance, Tatsunoko IG Deen coproduira le film avec ceux qui deviendront, le travail de Prod IG impressionne tellement Oshii que et comme il l'avait fait avec Pierrot en 1984, Oshii quittera Deen pour le rejoindre.Et avec lui, un bonne partie du staff(même si certains d'entre eux resteront à travail régulièrement avec le studio)Suite a ce départ, Deen reverra intégralement sa production, chose que nous verront dans la seconde partie qui traitera des années 90 du studio.Quelques personnalités récurrentes où ayant commencé chez Deen dans les années 80 (en dehors de celles dont j'ai parlé au dessus)(chara designer deet de la seconde moitié de, elle a commencé chez Pierrot en chara designantetUn des principaux chara designer du studio, chara designer et directrice de l'animation deetElève d'Akemi Takada, elle a débuté sa carrière sur Lamu(où elle a fini directrice de l'animation sur certains episodes)Ce n'est pas une grande animatrice, mais c'est une excellente chara designer et illustratrice specialisée dans home sexy et les filles mignonnes(que ce soit hommes ou femmes), son style très rafinné est un plaisir pour les yeux même si ça manque souvent de mouvement, elle a forméetEt oui, le meilleur animateur dea commencé sa carrière sur Ranma où il était un animateur régulierEt oui, le chara designer dea lui aussi commencé sur Ranma et a été pendant tout la décennie 90 un animateur régulier de Deen, il a même été l'élève d'Atsuko Nakajima qui l'a formé.Chara designer deetAnimateur récurrent deet de la, il fait aussi parti de ces animateurs ayant débuté suroù il était un animateur récurrent.un des principaux chara designer adaptant le travail dechara designer et directeur de l'animation des op deet, des OAVet du filmco-chara designer de la saison 1 deIl est l'animateur n°2 du studio Deen, et un des seul bossant encore régulièrement pour luiChara designer deet, il a commencé sa carrière sur Lamu(dont il a aussi été un des directeur de l'animation) et a été un animateur récurrent sur Ranmachara designer et directrice de l'animation de, elle fut animatrice sur Lamu et la principale animatrice de Ranma (elle a bossé sur 26 episodes)Yoshiko Umakoshi[video]https://youtu.be/WV2t70y2kaE[/video]chara designer deetAvant de devenir le chara designer phare de la Toei, il a debuté sur un des film ranma en temps qu'animateur