Ca y'est !! Après n'avoir pas réussi à rentrer dans Bloodborne (pardonne moi @Milo42 je te promets de réessayer un jour), après avoir fini la trilogie Uncharted que j'ai trouvée très sympa mais ça reste "classique", en attendant de faire le 4. Actuellement en train de faire TLOU qui me plait beaucoup pour le moment mais qui n'arrive pas à m'accrocher totalement. Je viens de vivre ma toute première expérience vraiment marquante sur PS4.J'ai nommé :c'est un peu le Heavy Rain version Slasher Movie (Scream, souviens toi l'été dernier etc...) et un jeu qui n'a pas fait grand bruit à ma grande surprise ., vous êtes une bandes de jeunes (cons) qui partez passer une semaine de vacances dans un chalet ou il s'est passé des choses troublantes un an plus tôt. La soirée s'annonce bien jusqu'à que l'on comprennes qu'il y'a un tueur qui traine dans le coin et que tout ce petit monde est éparpillé en haut d'une montagne où les téléphones portables ne passent pas.vous contrôlez à tour de rôle chaque personnage et vivez la nuit heure par heure du point de vue de chacun, vos actions auront une influence sur les relations entres les personnages et sur le dénouement final bien entendu. Le mieux étant que ici si votre choix s'avère mauvais pas de « deuxième chance » il faudra l'assumer jusqu'au bout . Un QTE raté peut mener à la mort et pas de moyen de le refaire, vous êtes morts un point c'est tout.c'est très beau, à mon goût, les visages et personnages sont très réussis, les éclairages sont également magnifiques. Du coté négatif on notera un framerate souvent à la ramasse mais franchement ça ne m'a pas du tout gêné .qui se dégage du jeu. Et de ce point de vue le jeu à beau utiliser tout les clichés possible et imaginable du film d'horreur, on est irrémédiablement pris par l'histoire. On sursaute, on angoisse, on vit cette soirée avec les protagonistes et c'est ça qui rend l'expérience magique. DE plus, chaque épisode est entrecoupé d'un entretien avec un «psycholoque très « spécial » qui va contribuer au malaise ambiant.est également excellente ce qui contribue énormément à ce que la sauce prenne bien.Le seul reproche que je ferais au scénario et qui m'a un peu déçu c'est le dénouement . Cette histoire de « Wendigo » qui prend le pas sur le tueur psychopate m'a un peu sorti du truc pendant un temps. C'est dommage que les scénaristes n'ait pas été jusqu'au bout de l'idée de base avec Josh.sur ma PS 4. J'ai vraiment flippé, sursauté j'ai été mal à l'aise quand je me retrouvais seul dans une séquence car mon binôme avait disparu, j'ai stressé quand je fuyais et que je ne devais pas raté mon QTE de peur d'être rattrapé etc...J'attends un peu pour le recommencer afin de jouer le scénario différemment et de faire survivre, ou pas, tout cette petite bande de joyeux drilles.Et du coup j'ai hâte que le prochain Quantic Dream arrive également étant un fan des expériences narrativesA bientôt !!