The Seven Deadly Sins Origin : deux bande-annonces et une exclusivité temporaire sur PS5

Le Summer Game Fest a permis à Netmarble de remettre en avantet pas qu'un peu avec non pas une mais deux bande-annonces et l'assurance d'une sortie pour la fin d'année sur PC, PlayStation 5 et mobile, évidemment sous forme de F2P comme l'impose la tradition des-like.L'équipe nous a confirmé que l'essentiel du modèle économique type gacha reposera sur l'obtention des héros qu'ils soient de la franchise, dedu même mangaka ou même des guests habituels, ce qui devrait « peut-être » limiter l'aspect pay-2-win propre à l'éditeur.Enfin, contrairement àqui fut l'objet de quelques débats, il semble qu'il n'y a pas lieu de savoir si oui ou non PlayStation a lâché un billet pour se réserver le jeu sur console : Netmarble indique ouvertement l'exclusivité temporaire d'un an sur PS5.