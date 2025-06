Ratatan : démo PC et date de l'accès anticipé

Censé être morte, la licencereviendra finalement de manière inattendue, via un deal avec Bandai Namco pour une compilation des deux premiers, mais n'oublions néanmoins pas la suite spirituelledes mêmes développeurs qui commence à dévoiler ses plans d'atterrissage.Déjà une démo vient d'être lâché sur Steam avec 2 stages, 4 types de « Ratatans » et le mode coop à 4, sachant que la plate-forme de Valve aura en plus la primeur d'une Early Access dès le 25 juillet à un prix encore non spécifié. De quoi agrémenter le contenu en attendant une 1.0 suffisamment garnie également sur toutes les consoles.