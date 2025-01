Enshrouded : la 1.0 pas avant le printemps 2026

Succès notable de début 2024 sur la plate-forme Steam, le jeu de survie/craftcontinue sa jolie carrière en Accès Anticipé (environ 3 millions de ventes) et le développeur nous promet une belle année de contenu dont dès à présent la nouvelle mise à jour pour fêter le premier anniversaire, incluant :- Le chat vocal de proximité- 70 nouvelles choses à crafter- Vue TPS pour la construction- Tout un tas d'améliorations visuelles et sonoresCette année verra également l'arrivée de portails vers de zones events, des raids spéciaux, la météo dynamique et un biome particulier exploitant la gestion dynamique de l'eau.Quant à la 1.0, et potentiellement la sortie PlayStation 5 & Xbox Series, il faudra encore patienter jusqu'au printemps 2026.