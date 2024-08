Directive 8020 (Dark Pictures) : le nouveau jeu d'horreur narratif de Supermassive

L'espace de quelques secondes, ce fut le fantasme d'un, ou une rédemption pour la franchise. Mais ce ne fut « que », nouveau chapitre de l'anthologie « Dark Pictures » dont l'intitulé devient le sous-titre, comme une forme de nouveau départ en plus du fait que Supermassive fait le choix de l'auto-édition. Ou alors c'est Bandai Namco qui n'en avait plus grand-chose à faire.En arrêtant de jouer les mauvaises langues, on constatera tout de même un certain bond en avant sur le plan graphique depuis, à défaut d'un scénario vraiment original : dans un futur lointain et à 12 années lumières de notre planète, l'équipage de Cassiopeia se retrouve confronter à un prédateur extra-terrestre capable d'imiter ses proies. Outre la survie de chacun, est également mis sur la table le devoir d'éliminer la créature au risque qu'elle infiltre la Terre au retour du vaisseau.Sortie prévue en 2025 (PC/PS5/XBS).