Vampire Survivors s'offre une nouvelle MAJ de contenu en attendant le partenariat Contra

Référence de son « sous-sous genre »,ne compte pas lâcher sa domination et s'est offert dans la foulée de l'id@Xbox sa grosse MAJ 1.10 totalement gratos et toujours riche en contenu :- 7 nouveaux succès/trophées- Ajout d'un nouveau défi- 1 nouveau stage bonus- 1 nouveau perso- 2 nouvelles armes (dont une passive)- Ajout de la compétence Exclusion IIIEt pour rappel, c'est le 9 mai que sortira le quatrième DLC payant (1,99 ou 2,49€ selon l'humeur), cette fois dédié àet avec encore plus de choses à faire (11 persos, 22 armes, 1 stage complet, 1 bonus et 19 musiques).