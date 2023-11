Bien plus ambitieux que le premier, Arizona Sunshine II se dévoile avant son lancement

C'est le 7 décembre queviendra nourrir les fans de VR que ce soit sur PlayStation 5 (PSVR2), PC (SteamVR) ainsi qu'avec la gamme Quest de Meta.Si le premier épisode faisait partie de la tranche « sympa sans plus » de la précédente génération, cette suite présentée ici dans une large vidéo de présentation se veut hautement plus ambitieuse avec une campagne plus longue, des possibilités accrues de gameplay, de nouvelles interactions, un mode coop à 2 pour l'histoire, et même jusqu'à 4 pour la Horde.Les développeurs ajoutent également avoir des plans concernant le suivi avec pour commencer une upgrade technique Quest 3 fin décembre, et 3 nouvelles cartes gratuites pour la Horde dans la première année suivant le lancement.