RoboCop : Rogue City fête sa sortie en vidéo

Nacon aura traversé une rude année entre l'affaireet l'énième report demais parfois, le miracle peut tomber (peut-être celui de noël), et l'éditeur ne va pas se faire prier pour remettre une dernière fois en avant, l'une des petites surprises de l'année pour une expérience qui n'a rien de révolutionnaire mais qui se contente de faire l'essentiel : être efficace dans son genre. Et fidèle au matériau de base.Le titre est donc désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.