The Crew Motorfest : déjà une petite promo + une deuxième période d'essai de 5h

Ubisoft nous avait assuré ques'était offert le meilleur lancement de la franchise en cumulant ventes, Pass et micro-transactions, et on se demande maintenant si l'éditeur n'a pas constaté une baisse aussi rapide, ou si tout simplement il en veut encore plus tant qu'il est encore temps.Car c'est moins d'un mois après la sortie que ce troisième épisode connaît sa première baisse de prix, certes seulement de 20 % (ça reste 12 balles d'économie) et carrément une nouvelle version d'essai de 5h disponible dès aujourd'hui, et ce jusqu'au 20 octobre. On laissera les intéressés nous dire si cet essai est cumulable avec le précédent…Pour ce qui concerne la promo :- du 11 au 18 octobre sur supports PlayStation- du 13 au 16 octobre sur supports Xbox- du 14 au 21 octobre sur l'Epic Games Store- du 10 au 24 octobre sur l'Ubisoft Store