Un nouveau trailer pour Dragon Quest Monsters 3

Square Enix délivre quelques visuels et un trailer JP pourafin d'en délivrer les principaux détails du scénario pour ceux qui n'ont pas suivi. Car il faut rappeler que l'on parle d'une sorte de relecture de l'univers de, où le héros sera en fait l'ancien méchant (Psaro) au destin forcément modifié : alors qu'il tente de réclamer à son père (démon Maître des Monstres, et tyran sur les terres de Nadiria) un remède magique pour sauver la vie de sa mère (une humaine), Psaro se prend un refus et une malédiction en bonus, celle d'être dans l'incapacité définitive de pouvoir combattre un monstre.L'heure est à la vengeance, donc détourner ce pouvoir pour recruter des monstres et s'en faire une armée pour se débarrasser de votre géniteur et ainsi prendre le contrôle de Nadiria.Sortie prévue le 1er décembre, chez nous sans numérotation et avec le sous-titre, avec comme souvent un bonus de précommande physique comme numérique, ici un pack d'objets/accessoires pour démarrer l'aventure en douceur.