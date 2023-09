Tales of the Shire : un jeu ''réconfortant'' dans l'univers du Seigneur des Anneaux

La dernière adaptation en date de l'univers de Tolkien () n'a pas vraiment marqué les esprits, ou disons plutôt pas dans le bon sens du terme, et la Private Division de Take-Two intervient pour dévoiler un premier teaser de, un jeu de type « Life-Sim » qui dans les grandes lignes nous renvoie àPoint de quête d'un quelconque anneau ou de batailles à grande échelle ici, mais un titre plein de tranquillité en plein coeur de la Conté, avec déjà l'assurance d'un respect total en matière d'ambiance vu que la société en charge du projet est Weta Workshop qui par le passé a directement travaillé avec Peter Jackson pour les deux trilogies cinématographiques.C'est tout pour le moment mais nous en verrons bientôt davantage avec un lancement année pour courant 2024 sur PC et « consoles », sans plus de précisions.