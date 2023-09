Warstride Challenges signale sa sortie en vidéo

Après une certaine période d'Early Access,a quitté sa phase de préparation pour être aussitôt lancée comme l'atteste ce dernier trailer rappelant la disponibilité sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, pour seulement 19,99€.Si les premiers retours vont dans le bon sens pour cette expérience mixant « Doom et Trackmania » (en gros des runs ultra rapides sous timer, mais les bastos en plus), il reste dommage que Focus ait pris le risque d'un modèle premium plutôt qu'un F2P, ou même pourquoi pas un deal PS Plus/Game Pass, tant toute la survie de ce jeu bien français repose sur la communauté et sa capacité à concevoir et partager des niveaux.