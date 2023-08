THQ Nordic s'occupera de TMNT The Last Ronin

Nous savions qu'une adaptation deétait en chantier, et à défaut d'en voir davantage pour le moment (et comme d'habitude, patience), sachez donc que c'est THQ Nordic qui aura les honneurs de l'édition pour ce titre qui, à l'instar du comics, sera plus sombre que les habituelles aventures des quatre compères à carapace.Un titre développé par Black Forest Games qui aura intérêt à se retrousser les manches vu le CV avant tout porté par des AA (, les remakes de…), comptant proposer une expérience majeure tendant sans détour vers le styleavec une seule tortue (c'est voulu par le matériau d'origine) capable d'utiliser l'intégralité des armes de l'équipe.