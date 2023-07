Un Story Trailer pour Armored Core VI

Si ce ne sera pas le point le plus vendeur du jeu comme souvent avec les productions FromSoftware,aura son scénario et ce trailer nous en fait part, expliquant rapidement la destinée attendue pour le pilote C4-621 face aux hordes du « Handler Walter ».Les intéressés, fans de toujours ou nouveaux-venus depuis que le développeur n'est plus cloîtré dans le marché de niche, pourront se lancer dans la guerre le 25 août prochain sur PC, PlayStation et Xbox, en cross-gen donc.