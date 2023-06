Towerborne : Stoic présente son exclu Xbox

Auteur de la trilogie, Stoic Games a enfin dévoile les contours de son « Project Belfry », en partenariat avec Xbox Game Studios Publishing pour assurer l'exclusivité sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass.Il faudra donc appelercette nouvelle licence action-RPG avec une légère odeur de Vanillaware, jouable en coopération aussi bien en local qu'en ligne, prévu pour 2024 et souhaitant déjà répondre au besoin d'un certain suivi par l'ajout de skins, events, stages et mêmes nouveautés dans le gameplay.