Forspoken : le trailer de l'extension

Square Enix diffuse la première bande-annonce de, l'extension scénarisée qui devrait coûter logiquement plus ou moins 20 balles, prévue le 26 mai sur PC & PlayStation 5, et même avec 3 jours d'avance si vous avez craqué pour l'édition spéciale.Théoriquement, ça fait suite à l'histoire principale… ou en tout cas au début car Frey va se retrouver projetée 25 ans en arrière lors de la grande bataille d'Athia, l'occasion de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles magies, et une alliée en la personne de Tanta Cinta.