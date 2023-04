Amatsu se déchaîne dans Monster Hunter Rise : Sunbreak, qui tease une ultime MAJ en juin

Capcom a diffusé le Live sur la « 5e grande MAJ » deavec en tête d'affiche la calamité Amatsu et la version éveillée du Shagara Magala. Une upgrade qui ajoutera de nouvelles quêtes Anomalies jusqu'au Level 300 et des quêtes spéciales annoncées comme « extrêmement dangereuses et difficiles ». L'étape finale du scénario de Sunbreak qui n'empêchera pas un tout dernier monstre additionnel courant juin, encore non révélé.La 5e MAJ sortira demain le 20 avril uniquement sur PC et Nintendo Switch. Il faut en effet rappeler quen'arrivera sur supports PlayStation et Xbox que le 28 avril, incluant directement le contenu des trois premières MAJ (et le reste au fil du temps).