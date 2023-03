Un dernier trailer pour Crime Boss : Rockay City

Un trailer de lancement pourvient d'être publié pour nous rappeler que c'est demain le 28 mars que sortira le jeu, du moins uniquement sur PC dans un premier temps, avec son casting de stars fait de Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo ou encore Chuck Norris qui ne failli pas à sa réputation d'être le plus surpuissant de la planète vu la fin de la vidéo.Les consoles PlayStation et Xbox devront attendre jusqu'en juin pour découvrir si cette sorte de PayDay-like volera ou non la vedette à la licence de Starbreeze, toujours en attente de son troisième épisode.