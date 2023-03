Crime Boss : Rockay City se montre à J-5

Le lancement du curieuxest en approche, et 505 Games nous délivre une présentation supplémentaires pour montrer les trois modes du jeu de ce PayDay-like avec davantage de testostérone : l'un concerne la campagne principale, l'autre des missions rapides, et le dernier des sessions annexes scénarisées obligatoirement en coop (le reste peut être joué en solo avec des bots).Sortie prévue le 28 mars sur PC, uniquement via l'Epic Games Store, puis en juin prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series.