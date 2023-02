Resident Evil 4 : encore du gameplay et des infos

Encore du, et ça ne se refuse pas, toujours tiré de l'actuelle couverture de Game Informer avec de nouvelles séquences de gameplay à découvrir dans la vidéo ci-dessous, et une salve supplémentaire d'informations en complément de- Disparition de la totalité des QTE.- Les couteaux pouvant se casser, vous pourrez en transporter plusieurs.- Oui, vous pourrez finir le jeu uniquement avec des couteaux (succès/trophée ?).- Il sera possible de contrer une mutation en faisant une exécution au sol.- Parmi les configurations proposées, celle de l'original sera disponible.- Plusieurs ennemis inédits seront au programme.- Les mallettes proposeront divers bonus, dont une amélioration du loot de balles.- Le jeu vous poussera à revenir en arrière pour débusquer de nouveaux objets grâce à Ashley.- Les séquences « codex » avec Ingrid seront cette fois en temps réel (sans interrompre l'action).