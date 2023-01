Les choses se finalisent pouret à l'approche de son lancement le 10 février prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (4 avril sur PS4/One, en juillet sur Switch), Warner Bros nous en livre un « trailer cinématique » avant celui qui précédera la sortie.Rappelons que nous apprenions pas plus tard qu'hier que la durée de vie serait d'environ 35h, et plus du double pour le 100 %.