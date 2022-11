Assassin's Creed Valhalla bouclera (enfin) son suivi avec un chapitre final

Après avoir généré plus d'un 1 milliard de dollars en un an, et attiré 20 millions de joueurs sur la longueur (≠ ventes),tirera officiellement sa révérence le mois prochain : Ubisoft annonce que c'est le 6 décembre que sortira l'ultime MAJ (1.6.2) avec du nouveau contenu, le fait que tous les objets des nombreux festivals pourront être récupérés en boutique, mais aussi en plus important l'arc « The Last Chapter » pour une conclusionde la saga Eivor.Chapitre que les nouveaux-venus prendront du temps à atteindre puisque requérant d'avoir terminé le scénario principal (et c'est déjà long), même chose pour les arcs mythiques, tout en ayant tué l'intégralité des cibles de l'Ordre des Anciens, chef inclus.La franchise soufflera ensuite un peu jusqu'à l'arrivée courant 2023 d', hommage au premier épisode et dernière étape avant le lancement concret du projet Infinity.