On ignore s'il y a un lien avec les récentes bruits de couloirs sur la volonté de Sony comme Microsoft d'implémenter des systèmes publicitaires dans les productions PlayStation et Xbox, mais sachez que le F2Pvient d'être confirmé sur ces différents supports (cross-gen), en plus des versions PC et Switch préalablement annoncées.On sait aussi maintenant que ça sortira dans le courant de l'été, et en voici un nouveau trailer.