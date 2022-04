Kao the Kangaroo reviendra donc le 27 mai

Dans la famille des oubliés de la plates-formes souhaitant néanmoins revoir un peu de lumière, nous avons, licence née discrètement sur PC et Dreamcast il y a une vingtaine d'année, et dont le cinquième épisode se termine tranquillement avec une date de sortie annoncée pour le 27 mai.17 ans d'absence pour le kangourou mais toujours la volonté de tabasser quelques vilains avec ses gants de boxe, et ce sur l'intégralité des supports. En voici un nouveau trailer.