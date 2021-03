Une pincée d'infos pour S.T.A.L.K.E.R. 2

Responsable des relations publiques chez GSC World, Zakhar Bocharov fut l'un des invités du podcast « Not Brought In » et s'il ne peut trop en dire surdû à un accord de non-divulgation avec Microsoft, on a quand même pu repartir avec une pincée d'informations que voici :- Au départ, les développeurs tenaient à faire cette suite sur une version améliorée du moteur X-Ray mais il était devenu définitivement trop obsolète et après avoir tâté le terrain à droite/à gauche, ils ont opté comme bien d'autres pour l'Unreal Engine.- GSC World tient à fournir une prise en charge rapide du modding vu la communauté très active, et tenteront si possible de l'implémenter dès le lancement du jeu. Notez qu'une compatibilité des mods avec les Xbox Series est actuellement à l'étude.- Le système « A-Life » est bien plus développé pour permettre que factions, monstres et PNJ bénéficient d'interactions et conséquences même si le joueur ne le voit pas.- L'équipe maintient vouloir sa formule de monde ouvert offrant « un scénario non linéaire avec un grand nombre d'embranchements et de fin différentes », sans non plus tomber dans l'abus : inutile de faire un monde trop grand juste pour la performance, sans rien apporter à l'intérieur.Dernier point : on nous assure que le solo desera le « mode principal », ce qui permet d'imaginer une composante multi d'une façon ou d'une autre en annexe. Peut-être un simple mode multi ou du coop ? Dans tous les cas, GSC a déjà indiqué ne pas vouloir tomber dans la mode du Battle Royale.Jusqu'à ordre du contraire,est toujours prévu pour 2021 exclusivement sur PC et Xbox Series (et directement dans le Game Pass) mais vu le contexte, on évitera d'avoir trop d'espoir.