Outriders montre son contenu endgame

Square Enix et People Can Fly ont tenu un nouveau Live pourafin de dévoiler ce que l'on appelle le contenu post-game, donc des missions à niveau très élevé pour continuer à squatter le jeu un moment après avoir bouclé la campagne principale. La vidéo est accompagnée d'une présentation du Technomancer.Attendu un temps pour ces fêtes de fin d'année, le titre n'arrivera finalement que le 2 février 2021 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series mais aussi PS4 & One (et plus tard sur Stadia), et on se permet de rappeler que contrairement aux apparences, cela n'aura rien d'un jeu à service : tout le contenu à attendre sera présent dès le lancement.