Un deuxième trailer pour Disgaea 6

C'est le temps d'un trailer quenous refait l'histoire de la franchise jusqu'au futur : l'arrivée deavec son nouveau moteur et ses nouvelles features dont une vitesse X2 en combat, deux nouvelles classes (Psychic et Armored) ou encore un mode Auto-Battle qui demandera au préalable de configurer complètement l'IA, façon gambits de FFXII.Le Japon l'accueillera le 28 janvier 2021 sur PS4 & Switch, tandis qu'il s'agira d'une exclusivité pour la console de Nintendo en ce qui concerne l'occident, et ce dès l'été 2021 (avec traduction FR).