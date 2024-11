Sledgehammer cherche à monter une petite équipe pour un projet ''inattendu'' sous Unreal Engine Sledgehammer cherche à monter une petite équipe pour un projet ''inattendu'' sous Unreal Engine

Après plus de 13 ans à travailler sur du Call of Duty, le studio Sledgehammer Games pourrait bien vouloir tenter autre chose, certes on l'imagine avec une team B pendant que la principale continuera de se consacrer à la franchise principale d'ABK (c'est eux la lead team de l'épisode 2027), mais c'est en tout cas ce qu'a clairement sous-entendu le directeur des opérations Andrew Wilson en postant sur LinkedIn être à la recherche de 8 développeurs supplémentaires pour montrer une petite équipe sur un projet « inattendu » et, surprise, cette fois sous Unreal Engine 5.



Malheureusement, le post en question a depuis été supprimé, soit parce que les 8 élus ont déjà été trouvés (ou parce que même Andrew Wilson ne devrait pas évoquer des plans d'avenir aussi ouvertement) mais si confirmé, cela serait en tout cas un message affiché en lien avec la volonté de Xbox de laisser certaines équipes ABK le choix de tenter autre chose ou, pourquoi pas, revenir sur des franchises un peu oubliées.