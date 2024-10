Edens Zero également sur PlayStation 5

Konami s'est décidé à fournir son propre communiqué de presse sur, ce qui permet d'officialiser la version PlayStation 5 en plus de celles prévues sur PC et Xbox Series, mais toujours pas Switch (malgré le HUD dédié sur les premiers scans), peut-être au profit de la « Next Gen » vu le lancement prévu pour 2025.On apprend en outre que cette adaptation se permettra un scénario exclusif en répondant aux codes des action-RPG notamment par l'arbre de compétences pour les différents protagonistes, et que notre vaisseau servira à prendre un peu de bon temps, massage inclus.