Pas de rachat pour Don't Nod, mais une restructuration et une vague de licenciements Pas de rachat pour Don't Nod, mais une restructuration et une vague de licenciements

Les français de Don't Nod confirment être dans la tourmente avec l'attendue publication du fameux communiqué de presse, suite au départ du directeur narratif de l'entreprise et la suspension de son côte boursière depuis ce matin.



Le PDG Oskar Guilbert fait donc état d'une trésorerie mise à mal suite aux contre-performances de Jusant et Banishers, et de fait le besoin de se réorganiser dans un monde « toujours plus compétitif et sélectif ». Des propos qui nous renvoient au précédent bilan où la société s'affichait déjà dans le rouge, mais il faut maintenant passer par l'inéluctable case licenciements, précisément 69 têtes dans l'hexagone, avec la volonté de mettre en place plusieurs dialogues préalables pour privilégier les départs volontaires avec accompagnement, plutôt que des coupes dans le vif.



On ignore l'impact éventuel sur les 5 chantiers en cours. Lost Records : Bloom & Rage arrivera quoi qu'il arrive au premier trimestre (partie 1 en février, partie 2 en mars) et deux autres sont attendus « d'ici fin 2027 » avec plusieurs modifications pour toucher le plus grand nombre. Rien à signaler en revanche pour les deux derniers, inconnus et pour l'heure mis en pause.