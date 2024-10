Au début de son développement, Like a Dragon Pirate était un jeu de pêche aux thons

Parmi les titres du premier trimestre 2025 se trouvera, nouveau spin-off d'une saga aujourd'hui totalement annualisé et la dernière interview des producteurs sur le PlayStation Blog révèle quelques anecdotes, notamment le fait qu'à la base, nous étions bien éloigné de l'action-RPG sous faux contexte de piraterie, les développeurs souhaitant un simple jeu de pêche aux thons, avec un Kiryu reconverti pour l'occasion qui n'aurait pas hésité à cogner la tronche de la concurrence. Remarquons que les thèmes de bateau et mer ont du coup été maintenus.L'interview révèle également la difficulté de faire de Goro Majima un personnage principal du fait de son caractère très particulier (d'où le fait de l'avoir rendu amnésique, du moins temporairement), et surtout que le jeu aura moins de 20 mois de développement au moment de son lancement le 28 février 2025. Après c'est toujours plus facile quand on réutilise tout pleins d'assets.