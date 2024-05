[LEAK] Warhammer 40.000 : Space Marine II n'oubliera pas son multi PVP

était rappelez-vous censé sortir en ce début d'année 2024 et si ce très attirant TPS (toujours entre les mains de Saber malgré le divorce avec Embracer) s'est vu reporté au 9 septembre prochain, l'artbook était lui forcément terminé dans les temps et allez savoir pourquoi, quelqu'un a pu en récupérer un exemplaire pour en leaker le contenu sur la toile.On évitera d'en diffuser la vidéo (facilement trouvable) tant elle est susceptible de spoiler aussi bien les niveaux que les armes jusqu'aux boss, mais une poignée d'informations intéressantes peuvent être délivrées ici-même pour le plaisir :- Le mode PVP sera de retour avec un système de clans- Uniquement Marine VS Marine (plusieurs classes néanmoins)- La campagne solo proposera un hub central- On pourra y améliorer son perso et sélectionner les prochaines missionsC'est tout pour le moment, et toujours aucun RDV pour une nouvelle présentation (la dernière date d'août 2023).