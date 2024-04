En plus de son petit prix, Tales of Kenzera : ZAU sera offert sur le PS Plus Extra

Probablement refroidi par les échecs commerciaux deet, Electronic Arts a souhaité donner plus de chance àavec un prix très sympathique (19,99€ seulement), mais nous apprenons aujourd'hui qu'ils ont récupéré en passant un chèque de la part de Sony : le titre sera offert Day One le 23 avril aux abonnés PS Plus Extra & Premium.Rien de plus, on vous remet donc la dernière vidéo en date de ce MetroidVania.