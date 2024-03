La conférence Summer Game Fest datée

L'E3 est définitivement mort, et Geoff Keighley sait pertinemment que cette absence donnera encore davantage d'intérêt au Summer Game Fest dont la conférence d'ouverture vient d'être datée au 7 juin à 22h00 (heure FR), avec 2h de showcase dont le contenu est évidemment gardé secret. Pour l'instant.Microsoft a de son coté déjà assuré la tenue d'un Xbox Showcase à la même période, et croisons les doigts pour que les rumeurs soient vraies pour ce qui concerne un pur PlayStation Showcase et un Reveal Switch 2.