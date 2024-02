Baldur's Gate III : Larian veut maintenant une compatibilité des mods avec les consoles

Déjà incroyable de bout en bout,a encore bien des choses à apporter, toujours sans même parler de la moindre extension, car après avoir livré sa MAJ 6 dont les améliorations sont décrites, Larian Studios fait une annonce qui fera plaisir aux consoleux : la mise en chantier d'une future compatibilité des mods sur PlayStation 5 et Xbox Series.Plus compliqué à mettre en place que pour un jeu Bethesda vu le style de moteur et d'autres MAJ à venir susceptibles d'entrer en conflits avec des mods déjà existants, les développeurs expriment leurs souhaits de se rapprocher directement de la communauté pour mettre en place un plan où les prochaines MAJ ouvriront par étape la compatibilité avant l'introduction définitive d'ici la fin d'année.Sans non plus tomber dans des délires style possibilité d'affronter des licornes avec des avatars grimés en Spider-Man, les mods desont pour la plupart à titre pratique tels que :- Modification de l'interface utilisateur- Affinage des backgrounds dans l'éditeur de personnage- Mode tacticien encore plus malléable- Des aides comme des boosts d'xp ou la fin de la limitation de poids- Pouvoir partir en aventure avec l'intégralité des compagnons (pratique quand même)