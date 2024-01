Netflix Games : hausse drastique du nombre de téléchargement grâce à GTA Trilogy

Même s'il ne s'agit que de remasters, le nomfait vendre et Netflix a bien fait de lâcher un billet à Rockstar pour incluredans son service à abonnement : les données bien renseignées d'Appmagic révèlent qu'en cumulé, les 3 jeux ont été téléchargés 18 millions de fois par les abonnés sur mobile (on rappelle qu'il suffit d'être abonné à Netflix pour bénéficier en bonus d'une base de jeux de plus en plus conséquente, sans frais supplémentaires).Le service « Netflix Games » est donc passé de 10 millions de jeux téléchargés en novembre à 28 millions le mois suivant, et voici quelques données pour les titres les plus populaires :: 11,6 millions de téléchargements: 4,1 millions: 2,4 millions: 9,4 millions: 8,4 millions: 8,3 millionsNetflix a déjà déclaré avoir pour but de proposer, outre les partenariats (…) davantage de jeux adaptés de son propre catalogue, aveceten ligne de mire, et des réflexions autour deet. Parfait pour nos longues sessions aux toilettes ou en salle d'attente.