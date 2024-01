RoboCop Rogue City a enfin sa mise à jour

Promesse tenue pour Teyon qui répondra à la demande des fans deavec une MAJ gratuite disponible dès maintenant sur PC (demain sur consoles) ajoutant le New Game Plus pour ceux qui veulent se la jouer autrement tout en gardant l'intégralité de leur matos et compétences débloqués en premier run.Ce n'est pas tout :- Nouveau mode de difficulté (encore plus difficile)- Un gun en or à débloquer en NG+- De nouveaux circuits de bonus pour votre gun- Quelques corrections de bugs