The Farm 51 (Chernobylite) abandonne le Battle Royale pour revenir à ses fondamentaux

Changement de plans pour le studio polonais The Farm 51 qui jette l'éponge concernant le FPS PC, sans que ce dernier ne soit abandonné puisque tout simplement pris en charge par l'éditeur GRN+ (ils ont racheté les droits).Débarrassé de ce poids mort aux performances en-deça des espérances, The Farm 51 peut maintenant revenir vers le style FPS/survie duen annonçant une nouvelle production du même style au nom de code(nom de code encore une fois), et ça sortira en 2025 donc patience.Ce n'est pas tout car une équipe dédiée travaille en parallèle sur(également un nom de code), une tentative toujours orienté survie et infiltration, mais cette fois en coopération. Sur ce point, nous en sommes toujours au carnet à idées, et elles ont intérêt d'être bonnes pour que les boss valident le tout.