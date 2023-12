Une démo surprise en vue pour Tekken 8 Une démo surprise en vue pour Tekken 8

Bonne nouvelle pour ceux qui ont le regard tourné vers la sortie prochaine de Tekken 8 : Bandai Namco en annonce et à la dernière minute une démo jouable, livrée ce jeudi 14 décembre sur PlayStation 5, tandis que joueurs PC et Xbox Series devront patienter jusqu'à la semaine prochaine (21 décembre).



Moyennant 28Go de votre SSD, vous pourrez donc toucher à 4 personnages (Jin, Kazuya, Nina, Paul), 3 niveaux et quatre modes, mais sans VS online malheureusement : mode Histoire (Chapitre 1), VS local, Quête Arcade et Super Ghost.



Le jeu complet arrivera lui fin janvier sur les mêmes supports.