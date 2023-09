Charts Japon : Pikmin 4 déjà de retour

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 28 août au 3 septembre 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et pas grand-chose à raconter, à part quedébute sa descente pour laisser l'indécentreprendre le trône qu'il ne devrait plus quitter jusqu'à la fin du mois, sauf sifait son effet jusque là-bas.Notons d'ailleurs que pour les jours précédant le lancement du RPG de Bethesda, la Xbox Series s'est permise de doubler son petit quota et franchir de nouvelles marches jusqu'au demi-million LTD.