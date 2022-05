[Rumeur] Modern Warfare 2 a son RDV [Rumeur] Modern Warfare 2 a son RDV

Contrairement à l'année dernière, le nouveau Call of Duty ne devrait pas attendre jusqu'au mois d'août pour commencer à montrer ses arguments, le très bavard Tom Henderson venant d'indiquer, selon ses sources, que la révélation officielle de Modern Warfare II 2 se fera le 8 juin prochain, avec une simple bande-annonce « cinématique mais temps réel » sur la campagne solo.



Le gameplay de cette même campagne devrait être ensuite dévoilée courant juin, probablement lors du Summer Game Fest, avant que la machine ne soit lancée pour le multi et le reste, ce qui inclura l'évolution du mode DMZ (en rumeur) et surtout la présentation de Warzone 2.