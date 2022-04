De nouveaux visuels pour One Piece Odyssey De nouveaux visuels pour One Piece Odyssey

Pas encore de première véritable bande-annonce pour One Piece Odyssey mais tout de même de nouveaux visuels publiés par ILCA, avec un synopsis on peut l'avouer très basique : l'équipage va être confronté à un énorme orage et s'échouer sur une mystérieuse île protégée par un anneau de tempête. Luffy, temporairement séparé de ses acolytes (on sent le coté RPG) va partir explorer l'ensemble pour à la fois refonder son équipage, comprendre ce qui se trame dans cette nouvelle zone et, forcément, trouver comment s'en sortir.



Sortie prévue quelque part cette année, sur PC, PlayStation et Xbox.