[Rumeur] VGC : FIFA 23 ouvrirait enfin les portes de la franchise au total cross-play [Rumeur] VGC : FIFA 23 ouvrirait enfin les portes de la franchise au total cross-play

Décidément de plus en plus renseigné dans le milieu, Tom Henderson de VGC a cette fois fait parler quelques contacts chez Electronic Arts pour découvrir que FIFA 23 se nommerait… FIFA 23. Pas si obvious vu que l'on sait que l'éditeur aurait dans ses plans un futur changement de nom pour sa licence forte afin de se débarrasser de la surcharge des droits d'exploitation à la FIFA, chose qui ne devrait donc pas se faire cette année mais la suivante.



Il y a néanmoins plus intéressant :



- Proposition de la Coupe du Monde 2022 (logique)

- De même pour la Coupe du monde Féminine (se déroulant l'été 2023)

- Renforcement des matchs féminins (championnats, équipes…)

- Total cross-play entre les supports PC, PlayStation et Xbox

- Technologie Hypermotion encore plus poussée, EA ayant maintenant les moyens de capturer les mouvements directement en plein match, sans passer par la motion-capture classique (avec la tenue qui va avec)



RDV au printemps voire début d'été pour la présentation officielle, comme chaque année.