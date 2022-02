Google : seuls 20% de la technologie Stadia servirait actuellement aux jeux vidéo Google : seuls 20% de la technologie Stadia servirait actuellement aux jeux vidéo

On le sentait arriver depuis quelques temps et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que des bruits de couloirs vont dans ce sens : selon plusieurs rapports internes et des sources de part et d'autres comme du coté de The Verge, Google commencerait à « rétrograder » l'importance de Stadia dans son business, ou plutôt souhaiterait transformer l'expérience pour s'éloigner un peu du cadre JV dû à des performances clairement décevantes en terme de revenus depuis son lancement.



Plus exactement, et si les porte-paroles du service continuent d'entretenir les espoirs avec offres et annonces, une source proche du dossier a déclaré auprès de Business Insider que l'aspect JV ne représentait actuellement que « 20% de l'attention » de Google envers Stadia.



Alors quel avenir ? Tout simplement des partenariats commerciales avec d'autres entreprises pour en exploiter la technologie, chose déjà repérée par un accord avec le groupe Peloton, boîte de vélo fitness (appartement et salles de sport) dont on peut retrouver des petites démos de jeu sur l'écran… tournant sous Stadia.



En bref, Stadia ne va pas mourir, au mieux renommé (apparemment en « Google Stream »), et si on continuera d'y trouver de nouveaux titres dans le catalogue, payants ou offerts via l'offre Pro, tout porte à croire que ce n'est désormais plus sur cet aspect que le représentant des GAFAM mise aujourd'hui, là où Microsoft continue de pousser son xCloud, et dans une moindre mesure Sony et son PlayStation Now.