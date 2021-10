[Rumeur] Modern Warfare 2 (2022) : une campagne en hommage aux films de cartels mexicains [Rumeur] Modern Warfare 2 (2022) : une campagne en hommage aux films de cartels mexicains

Call of Duty : Vanguard n'arrivera que la semaine prochaine que les rumeurs émergent déjà sur l'épisode 2022, comme d'habitude dira t-on et après des bruits de couloirs sur un pas si surprenant Modern Warfare 2, d'autres informations sont parvenues de la part d'un des insiders spécialistes de la licence (RalphsValve), dont les propos ont été relayés par ResetEra.



Et donc on apprend que le titre bénéficiera d'une campagne (on préfère prévenir maintenant) plutôt intéressante sur le papier puisque comptant s'inspirer scénaristiquement de films à cartels mexicain comme Sicario, Traffic ou encore l'incroyable No Country for Old Men.



On ignore encore si l'on en sera à un épisode full New Gen mais on nous promet des apports technologiques sur le réalisme des armes, et un nouveau système de moral qui affectera directement la façon dont le héros réagira aux situations.



Enfin, même si c'est encore très vague, ça parle d'un mode spécial en espace très exigu (pour remplacer le Special Ops), dont probablement quelque chose de la trempe de la mission « Clean House » du reboot de Modern Warfare, mais donc en coopération & scoring.