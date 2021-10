Resident Evil Village passe les 5 millions Resident Evil Village passe les 5 millions

On se souvient que Capcom avait foutreusement mal démarré la précédente génération de consoles mais depuis plusieurs années, on n'arrête plus l'éditeur dans sa croissance qui se poursuit encore pour l'été (juillet à septembre) avec un CA en hausse et un bénéfice net équivalent à 170 millions d'euros. Tranquille.



Il faut quand même dire que l'année était bonne avec Resident Evil Village (5 millions de ventes tout juste annoncées), Monster Hunter Stories 2 (1,3 million) et bien entendu Monster Hunter Rise (7,5 millions au dernier rapport), en plus des belles promotions qui permettent aux piliers de continuer à s'écouler.



Résultat, pour cet été, c'est 19,8 millions de jeux écoulés par l'éditeur, contre 13,8 millions l'année passée, mais malheureusement sans surprise proche sortie de nulle part : c'est rare mais Capcom assure n'avoir aucun jeu majeur en stock pour le Q1 2022. Ooooooh.



Au fait, à part ça :



- Monster Hunter World a passé les 20 millions.

- Resident Evil 7, c'est 10 millions.