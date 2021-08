2K Games prévoit l'annonce d'une nouvelle licence avant la fin du mois (GamesCom ?) 2K Games prévoit l'annonce d'une nouvelle licence avant la fin du mois (GamesCom ?)

En restant du coté de Take-Two, il faut maintenant parler avenir et l'éditeur continue de prévoir des résultats à la baisse pour la fin d'année, la faute à un planning qui continue de manquer de poids lourds (bon y a la version New Gen de GTA V hein…) mais le PDG Strauss Zelnick continue de faire part de son optimisme, affirmant que nous sommes en période de transition avant la montée en puissance, notamment par un nombre record de sorties pour eux dans la prochaine année fiscale (donc d'avril 2022 à mars 2023).



L'un du lot pourrait d'ailleurs montrer le bout de son pif : on nous dit ouvertement que le label 2K va dévoiler une nouvelle franchise dans le courant du mois. Logiquement, et selon les mêmes sources qui ont révélé l'existence du spin-off de Borderlands (confirmé depuis), on pourrait bien avoir droit à une sorte de XCOM avec le casting Marvel, ce qui pourrait être très intéressant vu que Firaxis serait justement aux commandes.