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Halo : Campaign Evolved
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name : Halo : Campaign Evolved
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Halo
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name : Halo
title : Halo
screen name : halo
url : http://www.gamekyo.com/group/halo
official website : http://
creator : negan
creation date : 01/11/2019
last update : 04/08/2026
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[Rumeur] Une date pour Halo Campaign Evolved


La date de sortie de Halo Campaign Evolved se dessine grâce au leaker fiable grunt.api : Halo Campaign Evolved, sortirait le 28 juillet sur PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 avec une période d’accès anticipé de 5 jours.

Connu pour ses informations justes pendant le cycle de Halo Infinite en fouillant des fichiers backend, l’informateur a partagé sur X un message chiffré révélant le calendrier : “EA: (18 × 7 × (MMXX + VI) mod 31) + 1 – OR: (8 × 7 × (MMXX + VI) mod 31) + 1.” La communauté a rapidement décodé l’énigme : accès anticipé dès le 23 juillet et sortie mondiale fixée au 28 juillet.

Avec un lancement prévu en juillet, le jeu devrait se remontrer très vite, possiblement avec un segment élargi pendant le Xbox Games Showcase du 7 juin. L’événement sera suivi d’une présentation dédiée à Gears of War: E-Day, attendu dans la fenêtre des sorties Xbox de 2026.
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    link49, raoh38, mithrandir
    posted the 04/08/2026 at 12:11 PM by negan
    comments (23)
    skuldleif posted the 04/08/2026 at 12:14 PM
    J'avoue j'aurais trouver ça classe un shadow drop a la conf de juin
    negan posted the 04/08/2026 at 12:15 PM
    Ca laisse septembre pour E-day
    rasalgul posted the 04/08/2026 at 12:34 PM
    Halo le remake du remake édition

    Cette perdition totale chez Microsoft quand même.
    grievous32 posted the 04/08/2026 at 12:35 PM
    Rasalgul y a jamais eu de remake de Halo avant celui-là.
    rogeraf posted the 04/08/2026 at 12:49 PM
    Ah oui fin juillet pendant l'été, ils sont chauds
    raoh38 posted the 04/08/2026 at 12:51 PM
    rasalgul toi tu es un ouf et vu leur planning c'est juste de la folie niveau sortie....
    zephon posted the 04/08/2026 at 12:52 PM
    grievous32 anniversary edition il compte pas ?
    link49 posted the 04/08/2026 at 12:54 PM
    Celui-là, j'ai vraiment hâte.
    rasalgul posted the 04/08/2026 at 12:57 PM
    grievous32 tu plaisantes j'espère

    raoh38 ah mais ça c'est clair que Microsoft en ce moment régale niveau sorties ! C'est simplement le meilleur éditeur des deux dernières années mais la sérieux.... C'est moyen de proposer un remake de remake même Si ok comprend que c'est pour considérer un re launch officiel pour une nouvelle plateforme
    grievous32 posted the 04/08/2026 at 01:08 PM
    Zephon c'est pas un remake.

    Rasalgul bah non. Puisque c'est pas un remake. Y a eu 2 remasters bien faits, et le reste de la MCC, remaster upscale.
    xynot posted the 04/08/2026 at 01:25 PM
    rasalgul Halo Part 1 donc
    rasalgul posted the 04/08/2026 at 03:24 PM
    grievous32 tu chipotes quand même....
    grievous32 posted the 04/08/2026 at 03:35 PM
    Rasalgul un remaster et un remake, c'est pas la même chose, donc non. Les mots ont un sens.
    raoh38 posted the 04/08/2026 at 03:44 PM
    rasalgul il y a de la demande, ce genre de jeux met ,si tu le mets au gout du jour une mandale a n'importe quel fps solo (c'est assez triste aussi)aujourdhui . Tout en permettant a beaucoup de joueurs (playstation notamment ) de connaitre la franchise des le départ.
    Et puis capcom a démontré que les remake de qualité sa se vend très très bien , le nouveau ancien tomb raider remake que je n'ai jamais fait , je l'attend aussi ...
    Je kifferai aussi un remake sur certains jeux cultes comme starwing, ou soul calibur ou même mortal kombat et ils auraient du faire de meme pour gears of war au lieu d'un bon remaster.
    jem25 posted the 04/08/2026 at 04:45 PM
    grievous32

    Bah si le 1 a été refait avec la anniversary qui était sûrement plus un remake qu’un remaster enfin techniquement

    Le 2 a été refait aussi avec la MCC
    grievous32 posted the 04/08/2026 at 05:21 PM
    Jem25 non, c'est un remaster.
    mafacenligne posted the 04/09/2026 at 07:50 PM
    un vrai remake !
    - nouveau moteur ,unreal engine
    - 3 missions en plus
    - le niveau bibliothèque remodelé
    - le mode sprinte qui s'ajoute au gameplay ,et certainement d'autres ajout
    Bref ça vas chier pour les nouveaux joueurs , et choisisez un mode dur et en co-op avec des potes ,l'expérience sera dantesque
    goldmen33 posted the 04/10/2026 at 07:00 AM
    Il aura une VF ?
    soulfull posted the 04/10/2026 at 08:36 AM
    Et dire que j'étais un gros fan du jeu depuis la première Xbox.Pour être honnête ce remaster/remake graphique ne me dit absolument rien.

    Microsoft aurait pu confier une licence aussi forte à bethesda, au moins qu'ils tentent un truc nouveau.

    the coalition et 545 nous sortent des jeux sans aucune ambition, Gears a subi le même sort que Halo.
    piratees posted the 04/10/2026 at 08:44 AM
    goldmen33 pas sûre
    matarise posted the 04/10/2026 at 09:23 AM
    grievous32 ne t'embête pas a discuter avec rasalgul regarde son profil c'est juste un hater de xbox full négativité sur tout les sujets qui traite de xbox un cancer se type qui faudrait bann
    raykaza posted the 04/10/2026 at 01:17 PM
    rasalgul ça sera pas pire que les last of us
    rasalgul posted the 04/10/2026 at 01:34 PM
    matarise moi un hâter Xbox ?
    Crois moi je suis tout l'inverse mais quand ils font de la merde je le dis et en ce moment Microsoft fait de la merde tout en étant le meilleur éditeur des 2 dernières années j'y peux rien !

    raykaza mdr cette licence essorée jusqu'à la moelle en 2episodes uniquement
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