La date de sortie de Halo Campaign Evolved se dessine grâce au leaker fiable grunt.api : Halo Campaign Evolved, sortirait le 28 juillet sur PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 avec une période d’accès anticipé de 5 jours.
Connu pour ses informations justes pendant le cycle de Halo Infinite en fouillant des fichiers backend, l’informateur a partagé sur X un message chiffré révélant le calendrier : “EA: (18 × 7 × (MMXX + VI) mod 31) + 1 – OR: (8 × 7 × (MMXX + VI) mod 31) + 1.” La communauté a rapidement décodé l’énigme : accès anticipé dès le 23 juillet et sortie mondiale fixée au 28 juillet.
Avec un lancement prévu en juillet, le jeu devrait se remontrer très vite, possiblement avec un segment élargi pendant le Xbox Games Showcase du 7 juin. L’événement sera suivi d’une présentation dédiée à Gears of War: E-Day, attendu dans la fenêtre des sorties Xbox de 2026.
Cette perdition totale chez Microsoft quand même.
raoh38 ah mais ça c'est clair que Microsoft en ce moment régale niveau sorties ! C'est simplement le meilleur éditeur des deux dernières années mais la sérieux.... C'est moyen de proposer un remake de remake même Si ok comprend que c'est pour considérer un re launch officiel pour une nouvelle plateforme
Rasalgul bah non. Puisque c'est pas un remake. Y a eu 2 remasters bien faits, et le reste de la MCC, remaster upscale.
Et puis capcom a démontré que les remake de qualité sa se vend très très bien , le nouveau ancien tomb raider remake que je n'ai jamais fait , je l'attend aussi ...
Je kifferai aussi un remake sur certains jeux cultes comme starwing, ou soul calibur ou même mortal kombat et ils auraient du faire de meme pour gears of war au lieu d'un bon remaster.
Bah si le 1 a été refait avec la anniversary qui était sûrement plus un remake qu’un remaster enfin techniquement
Le 2 a été refait aussi avec la MCC
- nouveau moteur ,unreal engine
- 3 missions en plus
- le niveau bibliothèque remodelé
- le mode sprinte qui s'ajoute au gameplay ,et certainement d'autres ajout
Bref ça vas chier pour les nouveaux joueurs , et choisisez un mode dur et en co-op avec des potes ,l'expérience sera dantesque
Microsoft aurait pu confier une licence aussi forte à bethesda, au moins qu'ils tentent un truc nouveau.
the coalition et 545 nous sortent des jeux sans aucune ambition, Gears a subi le même sort que Halo.
Crois moi je suis tout l'inverse mais quand ils font de la merde je le dis et en ce moment Microsoft fait de la merde tout en étant le meilleur éditeur des 2 dernières années j'y peux rien !
raykaza mdr cette licence essorée jusqu'à la moelle en 2episodes uniquement