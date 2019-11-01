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Halo : Campaign Evolved
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name : Halo : Campaign Evolved
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Halo
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name : Halo
title : Halo
screen name : halo
url : http://www.gamekyo.com/group/halo
official website : http://
creator : negan
creation date : 01/11/2019
last update : 04/08/2026
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[Rumeur] Une date de sortie pour Halo Campaign Evolved


La date de sortie de Halo Campaign Evolved se dessine grâce au leaker fiable grunt.api : Halo Campaign Evolved, sortirait le 28 juillet sur PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 avec une période d’accès anticipé de 5 jours ( 23 juillet ).

Connu pour ses informations justes pendant le cycle de Halo Infinite en fouillant des fichiers backend, l’informateur a partagé sur X un message chiffré révélant le calendrier : “EA: (18 × 7 × (MMXX + VI) mod 31) + 1 – OR: (8 × 7 × (MMXX + VI) mod 31) + 1.” La communauté a rapidement décodé l’énigme : accès anticipé dès le 23 juillet et sortie mondiale fixée au 28 juillet.

Avec un lancement prévu en juillet, le jeu devrait se remontrer très vite, possiblement avec un segment élargi pendant le Xbox Games Showcase du 7 juin. L’événement sera suivi d’une présentation dédiée à Gears of War: E-Day, attendu dans la fenêtre des sorties Xbox de 2026.
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    link49, raoh38
    posted the 04/08/2026 at 12:11 PM by negan
    comments (7)
    skuldleif posted the 04/08/2026 at 12:14 PM
    J'avoue j'aurais trouver ça classe un shadow drop a la conf de juin
    negan posted the 04/08/2026 at 12:15 PM
    Ca laisse septembre pour E-day
    rasalgul posted the 04/08/2026 at 12:34 PM
    Halo le remake du remake édition

    Cette perdition totale chez Microsoft quand même.
    grievous32 posted the 04/08/2026 at 12:35 PM
    Rasalgul y a jamais eu de remake de Halo avant celui-là.
    rogeraf posted the 04/08/2026 at 12:49 PM
    Ah oui fin juillet pendant l'été, ils sont chauds
    raoh38 posted the 04/08/2026 at 12:51 PM
    rasalgul toi tu es un ouf et vu leur planning c'est juste de la folie niveau sortie....
    zephon posted the 04/08/2026 at 12:52 PM
    grievous32 anniversary edition il compte pas ?
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