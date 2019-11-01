La date de sortie de Halo Campaign Evolved se dessine grâce au leaker fiable grunt.api : Halo Campaign Evolved, sortirait le 28 juillet sur PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 avec une période d’accès anticipé de 5 jours ( 23 juillet ).
Connu pour ses informations justes pendant le cycle de Halo Infinite en fouillant des fichiers backend, l’informateur a partagé sur X un message chiffré révélant le calendrier : “EA: (18 × 7 × (MMXX + VI) mod 31) + 1 – OR: (8 × 7 × (MMXX + VI) mod 31) + 1.” La communauté a rapidement décodé l’énigme : accès anticipé dès le 23 juillet et sortie mondiale fixée au 28 juillet.
Avec un lancement prévu en juillet, le jeu devrait se remontrer très vite, possiblement avec un segment élargi pendant le Xbox Games Showcase du 7 juin. L’événement sera suivi d’une présentation dédiée à Gears of War: E-Day, attendu dans la fenêtre des sorties Xbox de 2026.
Cette perdition totale chez Microsoft quand même.